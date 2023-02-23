Опубликовано: 10:45, 23 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Современный День защитника Отечества уходит корнями в советское прошлое. Праздник был установлен в 1922 году в честь четырехлетия Красной армии. В 1923 году 23 февраля - День Советской Армии и Военно-морского флота - впервые отмечалось широко, это был пятилетний юбилей армии.

Все началось с декрета СНК от 21 февраля «Социалистическое отечество в опасности!», он был опубликован 23 февраля 1918 года, в этот же день в городах прошли митинги, граждан призывали вступать в ряды армии, чтобы защитить родину от германских войск.

В 1922 году 23 февраля отмечалось четыре года с момента создания Красной армии. Первые юбилейные празднования случились ровно сто лет назад, в феврале 1923 года.

В 1938 году появилась новая трактовка появления знаменательной даты. Согласно ей, в 1918 году под Нарвой и Псковом "немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение на Петроград было приостановлено. День отпора войскам германского империализма - 23 февраля стал днем рождения молодой Красной Армии". В 1942 году формулировку уточнили. В приказе народного комиссара обороны СССР говорится, что 23 февраля 1918 года молодые отряды Красной Армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой, это событие и объявлено днем рождения Красной Армии.

Затем Красной Армии предстояло бороться и победить фашизм. Подвиги воинов Красной Армии вписаны в историю многих стран, именно советской армии удалось очистить Европу от гитлеровских захватчиков.

В дальнейшем в СССР трактовка праздника менялась еще несколько раз. В РФ праздник обрел новое имя и стал с 2006 года Днем защитника Отечества. Неизменной оставалась и остается его суть - это, прежде всего, праздник военнослужащих, защитников отчизны, день памяти отцов и дедов, воевавших за родину. Также сегодня этот праздник - день мужской половины, поздравлять принято не только служивших, но и всех мужчин.

Коллектив "Вестника Кавказа" поздравляет мужчин с 23 февраля!

Отметим, что 23 февраля после распада СССР отмечается не только в России, но и в соседних странах - Беларуси, Таджикистане, Кыргызстане.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что в этом году россияне на 23 февраля отдыхают четыре дня. Ближайший рабочий день - понедельник, 27 февраля.