Опубликовано: 7:28, 23 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Турции продолжается расследование виновных в обрушении домов во время недавних землетрясений. По информации МВД, на данный арестованы 160 человек, являющихся руководителями и сотрудниками компаний, причастных к строительству рухнувших зданий.

В Турции после сильнейших землетрясений арестованы свыше 150 застройщиков и подрядчиков, которые могут быть виновны в обрушении зданий. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел страны.

Там рассказали, что в общей сложности выявили по данному делу 564 глав и сотрудников компаний. Из них 175 отпустили под подписку, 160 арестовали и 18 задержали.

Глава МВД Сулейман Сойлу подчеркнул, что поиски виновных в разрушении домов начались сразу же после того, как произошла эта ужасная трагедия. По его словам, ряду лиц был запрещен выезд за границу.

Напомним, как сообщал “Вестник Кавказа”, две с половиной недели назад в Турции случились землетрясения, унесшие жизни 42,3 тыс человек. При этом из-под завалов удалось спасти почти 115 тыс человек. Несколько дней назад в стране ввели запрет на посещение домов, получившх повреждения в результате подземных толчков.