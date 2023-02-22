G7 проследит за выполнением санкций против РФ

Опубликовано: 23:56, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Страны G7 создают механизм, который позволит отслеживать факты обхода санкций против России. Его участники будут активнее обмениваться информацией о странах и компаниях, которые могут заниматься обходом или нарушением санкций против РФ. Озабоченность по поводу строгости соблюдения санкционного режима выражают США.

Механизм, который бы позволял совместно следить за выполнением антироссийских санкций, создает G7, передает Bloomberg.

По данным его источников, речь идет о более интенсивном обмене информацией.

Инициатива будет касаться государств и компаний по всему миру, которых заподозрят в поддержке СВО на Украине, выражающейся в "обходе или нарушениях" антироссийских санкций.

Таким образом, участники будущего механизма будут следить за соблюдением уже действующих санкций.

Источником беспокойства по поводу того, насколько строго соблюдаются ограничения, выступают США.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее сегодня стало известно, что дипломаты стран Евросоюза опять не смогли согласовать десятый пакет санкций против РФ.