Опубликовано: 23:47, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Члены МАГАТЭ прибыли с визитом в Тегеран для проведения встреч и посещения атомных объектов.

Делегация Агентства по атомной энергетике совершила визит в Тегеран, где проводит встречи и посещает объекты, сообщил руководитель Организации по иранской атомной энергии Мохаммад Эслами.

Он отметил, что появившиеся из-за неправильного восприятия одного инспектора неясности были ликвидированы.

Эслами назвал Совместный всеобъемлющий план действий сделкой между странами-членами группы "шестерки", направленной на укрепление доверия.

По его словам, главные стороны соглашения по иранской ядерной программе, такие как США, не выполнили свои обязательства по СВПД и не допустили другим взаимодействовать.

Эслами назвал неприемлемым выполнение Тегераном обязательства по СВПД в одностороннем порядке, добавив, что Иран не приемлет политических давлений.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что с начала февраля Иране разрабатывает крупнейшее в стране месторождение урана.