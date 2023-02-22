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В Иран прибыли представители МАГАТЭ

В Иран прибыли представители МАГАТЭ
Члены МАГАТЭ прибыли с визитом в Тегеран для проведения встреч и посещения атомных объектов.

Делегация Агентства по атомной энергетике совершила визит в Тегеран, где проводит встречи и посещает объекты, сообщил руководитель Организации по иранской атомной энергии Мохаммад Эслами.

Он отметил, что появившиеся из-за неправильного восприятия одного инспектора неясности были ликвидированы.

Эслами назвал Совместный всеобъемлющий план действий сделкой между странами-членами группы "шестерки", направленной на укрепление доверия.

По его словам, главные стороны соглашения по иранской ядерной программе, такие как США, не выполнили свои обязательства по СВПД и не допустили другим взаимодействовать.

Эслами назвал неприемлемым выполнение Тегераном обязательства по СВПД в одностороннем порядке, добавив, что Иран не приемлет политических давлений.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что с начала февраля Иране разрабатывает крупнейшее в стране месторождение урана.

Иран и МАГАТЭ устроили скандал из-за секретных документов

Иран и МАГАТЭ устроили скандал из-за секретных документов

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