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Россия ратифицирует договор с Азербайджаном о пенсионном сотрудничестве

Россия ратифицирует договор с Азербайджаном о пенсионном сотрудничестве
В Госдуму внесен на ратификацию договор о сотрудничестве по пенсионным вопросам с Азербайджаном, подписанный в апреле 2022 года.

Российский премьер Михаил Мишустин внес в Государственную думу на ратификацию договор между Россией и Азербайджаном о пенсионном сотрудничестве, документ появился на сайте правовой информации.

В постановлении сказано, что договор между Россией и Азербайджаном был подписан 26 апреля 2022 году в Баку.

Как говорится в договоре, гражданам Азербайджана при начислении пенсии будет засчитан трудовой стаж, который они получили в России, а россиянам - стаж, приобретенный в Азербайджане.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что Москва и Баку будут работать над "дорожной картой" в туристической сфере.

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