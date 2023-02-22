Опубликовано: 21:20, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Азербайджан в прошлом году экспортировал в Италию свыше 8 млрд тыс кубометров газа на $11,5 млрд. Это наибольший объем экспорта газа - 43,3% всех поставок.

Экспорт задекларированных на таможне объемов азербайджанского газа в 2022 году составил 18 млрд 965 млн 213,4 тыс кубометров - на 5,4% ниже показателя 2021 года, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Выручка от экспорта газа в отчетный период составила $14 млрд 989 млн 675,87 тыс, что больше в 2,7 раза).

На поставки газа в отчетный период пришлось 39,29% от общего объема экспорта Азербайджана (24,92% в 2021 году).

Как заявили в комитете, в 2022 году на Италию пришелся наибольший объем экспорта газа - 8 млрд 210 млн 720,07 тыс кубометров (43,3% всех поставок) на $11 млрд 45 млн 330,12 тыс.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что Азербайджан в 2022 году поставил в Италию 854 т нефти.