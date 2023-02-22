Опубликовано: 12:43, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Сотрудники МАГАТЭ прибыли накануне в Иран. В ходе поездки они проверяют ряд объектов на территории страны.

Инспекторы МАГАТЭ прилетели в Иран. Соответствующую информацию подтвердили в Организации по атомной энергии Исламской Республики (ОАЭИ).



Там отметили, что делегация Международного агентства по атомной энергии прибыла в Тегеран во вторник. В рамках поездки в иранскую столицу они проверяют объекты и проводят переговоры.

В ОАЭИ также обратили внимание на то, что визит сотрудников МАГАТЭ крайне полезен, так как диалог помогает предотвратить новые неясности между сторонами.

Ранее СМИ сообщали, что миссия МАГАТЭ обнаружила в Иране обогащенный до 84% уран. В Тегеране заявили, что это неверная информация, подчеркнув, что не осуществляют обогащение урана выше, чем 60%.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в начале этого месяца в Иране стартовала разработка крупнейшего в стране месторождения урана.