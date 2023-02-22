Опубликовано: 12:58, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили продолжает ухудшаться

Лечащий врач экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в ходе пресс-конференции сообщила, что его состояние продолжает ухудшаться из-за отказа от полноценного питания.

По словам врача, вес и масса тела политика крайне очень низкими, кроме того, он чувствует общую слабость и боль в конечностях.

В свою очередь эндокринолог, работающая с Саакашвили уточнила, что он употребляет пищу, калорийность которой не выходит за 400 калорий в день, что недостаточно для поддержания здоровья организма, так как для выхода на положительную динамику нежена калорийность в 1,7 тыс калорий.

Сам политик заявлял, что отказывается от еды в связи с несправедливым, по его словам, лишением свободы.

Ранее «Вестник Кавказа» информировал о том, что резкое ухудшение состояния Саакашвили началось в минувшее воскресенье, 19 февраля. Это связано с тем, что политик не может принимать большую часть пищи из-за своего физического состояния.