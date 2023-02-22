Опубликовано: 12:07, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Похоже, коронавирус не испугали даже февральские морозы – после трех дней снижения болезнь снова показала рост, и, как всегда, наибольший рост числа новых заболевших показал столичный регион.

За минувшие сутки в России подтвердили 13 954 новых случая COVID-19 – это более чем на 2,5 тысяч случаев больше, чем накануне. Болезнь не сдается, ее не пугают даже достаточно сильные морозы, установившиеся в регионах Центральной России, которая обычно и показывает наиболее яркую динамику.

Правда, выросло число выздоровевших после болезни – таковых 15 408 человек, что почти на 1,5 тысяч больше, чем днем ранее, всего с начала пандемии переболели 21 542 609 человек. Немного снизилось и число смертных случаев – за сутки болезнь унесла жизни 34 человек, с начала пандемии от нее скончались 395 901 пациент.

Больше всего случаев болезни снова показала Москва - 3 093, в Петербурге заболели 1 383 человека, в Московской области пятикратный рост – 257 новых пациентов. На Кубани тоже рост со 147 до 259 человек, значительный рост и в Ставропольском крае – с 48 до 351 заболевшего, в Крыму – 37 новых инфицированных. В Дагестане COVID-19 диагностирован у 14 человек, в Кабардино-Балкарии - 10 новых случаев заболевания, в Адыгее 8 новых заболевших, в Карачаево-Черкесии – 35 новых пациентов, в Чечне таковых двое, а вот в Северной Осетии 24 инфицированных, накануне таковых не было, а в Ингушетии заболевание выявили у троих жителей.

Число госпитализированных практически осталось на прежнем уровне – болезнь уложила на больничные койки 1800 человек, таковых стало на 30 человек меньше.

Всего в стране с начала пандемии коронавирус подтвердился 22 203 942 раза.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что рост заболевания начался с середины февраля: первый антирекорд в новом году он поставил 15 февраля, достигнув свыше 13,4 тыс инфицированных человек за сутки.