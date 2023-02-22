Опубликовано: 11:18, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Ирак возвращает свои позиции в регионе, его роль стала заметнее, чем когда-либо, и власти Ирана готовы консультироваться с руководством страны по целому ряду региональных и международных вопросов, заявил глава иранского МИДа.

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян сегодня утром прибыл в столицу Ирака с двухдневным визитом по приглашению своего иракского коллеги Фуада Хусейна.

По прибытии в Багдад он отметил, что Ирак возвращается к своей естественной и эффективной роли в регионе.

Сейчас роль Ирака более заметна, чем когда-либо, это демонстрирует и встреча арабских парламентов, проведенная в этой стране, и то, власти Ирана активно проводят консультации с Ираком по важным двухсторонним, региональным и международным вопросам, отметил министр, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Ожидается, что, помимо встреч с главой МИД Ирака, Абдоллахиян встретится с президентом страны, ее премьер-министром, спикером парламента, главой высшего судебного совета и главой совета национальной безопасности Ирака.

В отношениях Ирана и Ирака есть ряд неразрешенных вопросов – так, "Вестник Кавказа" писал о том, что в начале текущего 2023 года МИД Ирана вызвал посла Ирака в Тегеране из-за разногласий в наименовании Персидского залива.