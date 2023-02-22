Опубликовано: 8:45, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В МЧС уточнили число погибших и пострадавших в пожаре, вспыхнувшем во вторник вечером в центре Москвы. В тяжелом состоянии находятся 8 человек, спасенных из огня в общежитии.

При пожаре в Москве в здании гостиницы «МКМ» пострадали 11 человек, из них один ребенок. Погибли семеро, информируют утром в среду спасатели.

Пожар случится во вторник вечером на 5-м этаже 16-этажного здания на Международной улице у станции метро «Римская». Уточняется, что горело общежитие ЗАО "Москабельмет".

В результате погибли 7 человек, пострадали 11. В тяжелом состоянии находятся 8 пострадавших, они доставлены в институт им.Склифосовского. Пострадавший ребенок находится в детской городской больнице им.Филатова. Два человека получили помощь амбулаторно, госпитализация не потребовалась.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал о пожаре в Москва-Сити, мощный пожар случился в строящемся небоскребе, горели строительные материалы. Обошлось без жертв.