Опубликовано: 7:38, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В США назвали ложными обвинения в причастности к диверсии на «Северных потоках». В Вашингтоне уверены, расследованием взрывов на газопроводах Россия отвлекает внимание от Украины.

В Вашингтоне обеспокоены взрывами на "Северных потоках", но видят тайный умысел России в расследовании диверсии.

Советник постпредства США при ООН заявил, что американская сторона выражает глубокое беспокойство по поводу диверсии в Балтийском море. Он указал на недопустимость целенаправленных повреждений критически важной инфраструктуры.

Джон Келли на заседании СБ ООН выразил мнение, что созванное по инициативе России заседание по вопросу взрывов на газопроводах призвано отвлечь внимание стран от обсуждения СВО.

По его словам, Вашингтон не имеет отношения к диверсии, любые обвинения в этом являются ложью.

По мнению американской стороны, Москва не хочет проводить независимое расследование, а будет стремиться подвести его к уже сделанному выводу.

Тем временем в Nord Stream AG ведут подсчеты, во сколько обойдется восстановление подорванных газовых труб.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что в России знают, кто причастен к взрывам на газопроводах. Также известны способы совершения теракта.