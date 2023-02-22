Свыше 560 человек пострадали из-за стихийного бедствия, случившегося в Хатае 20 февраля. Землетрясение, произошедшее двумя неделям ранее, насчитывает уже 42,3 тыс жертв, пострадавших в раз больше.
Турецкие власти огласили новые данные по жертвам и пострадавшим при землетрясениях, ударивших по республике в феврале.
Катастрофическое землетрясение, потрясшее страну 6 февраля, унесло уже 42 310 жизней, информируют официальные инстанции. О погибших сообщают 12 турецкий провинций.
Новое землетрясение, зафиксированное в понедельник, привело к гибели шести человек, пострадали 562 человека, из них 18 в критическом состоянии.
Поисково-спасательные работы продолжаются в зонах бедствия, на завалах работают около 15 тыс человек.
Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что из-за землетрясений Казахстан не может начать прокачку нефти с Тенгиза по БТД. Терминал в Джейхане затронула стихия.