Опубликовано: 23:05, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Россия знает, кто взорвал газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2».

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о том, что российский стороне известны причастные к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Кроме того, Москва знает и способы совершения теракта.

В то же время Дания, Швеция и Германия сообщили о том, что продолжают расследовать взрывы на газопроводах. дата окончания соедсвия остается откртой

Напомним, что диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошла в ночь на 26 сентября прошлого года.