Россия знает, кто взорвал газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2».
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о том, что российский стороне известны причастные к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».
Кроме того, Москва знает и способы совершения теракта.
В то же время Дания, Швеция и Германия сообщили о том, что продолжают расследовать взрывы на газопроводах. дата окончания соедсвия остается откртой
Напомним, что диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошла в ночь на 26 сентября прошлого года.