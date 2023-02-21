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РФ знает, кто взорвал «Северные потоки»

РФ знает, кто взорвал «Северные потоки»
Россия знает, кто взорвал газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2».

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о том, что российский стороне известны причастные к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Кроме того, Москва знает и способы совершения теракта. 

В то же время Дания, Швеция и Германия сообщили о том, что продолжают расследовать взрывы на газопроводах. дата окончания соедсвия остается откртой

Напомним, что диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошла в ночь на 26 сентября прошлого года.

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