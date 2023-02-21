Какие санкции введут США против России?

Новые санкции США против России распространятся еще на 200 лиц и компаний, сообщают источники. В черный список попадут главы регионов и родственники госслужащих. Ограничения будут действовать в отношении компаний ВПК, предприятий, где делают необходимые материалы и разрабатывают технологии, а также тех, кто помогает обходить санкции.
В черный список США в рамках нового санкционного пакета попадут еще около 200 российских юридических и физлиц, пишет The Wall Street Journal.
Санкции против людей
По данным ее источника, рестрикции будут введены против руководителей регионов, а также родных ряда чиновников в РФ.
Санкции против юрлиц
Под новыми санкциями, утверждает источник, окажутся:
- предприятия военной промышленности;
- компании, выпускающие сопутствующие материалы;
- организации, занимающиеся технологиями;
- "сети", которые могут участвовать в обходе рестрикций.
Сроки введения ограничений
Американский Минфин должен принять решение по новым ограничениям на текущей неделе. Согласно сделанному ранее замгоссекретаря Викторией Нуланд заявлению, он вступит в силу, когда исполнится год с начала СВО.
А вот Евросоюз, как сообщал "Вестник Кавказа", намерен согласовать "юбилейные" санкции уже завтра.