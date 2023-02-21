Опубликовано: 22:22, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Азербайджане отметят сотый день рождения дагестанского поэта Расула Гамзатова. Дагестан в ответ почтит память Гейдара Алиева и Азиза Алиева.

Перекрестные памятные мероприятия пройдут в Азербайджане и Дагестане в честь выдающихся деятелей двух республик.

В Дагестане будет отмечаться 100-летие со дня рождения лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Также состоятся мероприятия в память о выдающемся азербайджанском госдеятеле Азизе Алиеве. В Азербайджане организуют памятные мероприятия в честь 100-летия со дня рождения дагестанского поэта Расула Гамзатова.

Отметим, дагестанского поэта чтят во многих регионах России: в Астрахани в его честь назовут проспект, а в Ростове-на-Дону - улицу.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о конкурсе на лучший перевод на английский язык стихов дагестанского поэта. Новые переводы позволят англоязычной публике лучше познакомиться с творчеством Гамзатова, ведь ранее его всегда переводили не с оригинала, а делали перевод с перевода на русский язык.