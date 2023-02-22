Первая в истории Мировая лига по падел-теннису пройдет в Дубае

Опубликовано: 3:00, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Лучшие в мире игроки в падел-теннис, а также звезды шоу-бизнеса примут участие в "Величайшем шоу на корте". Первая Мировая лига по падел-теннису будет проводиться совместно со Спортивным советом Дубая на Coca-Cola Arena с 8 по 11 июня. Игра, представляющая собой смесь большого тенниса и сквоша, малоизвестна в России.

Пока неизвестно, поедут ли в Дубай россияне в качестве участников или зрителей, но как писал "Вестник Кавказа" для новогодних путешествий они чаще выбирали именно Дубай, а также Сочи.

В Мировой лиге по падел-теннису примут участие четыре команды, в состав которых вошли 24 ведущих мировых игрока. В рамках турнира также пройдет четыре концерта с участием всемирно известных артистов, пишет Arab News. Четырехдневное мероприятие будет организовано в Дубае той же командой, которая недавно работала над проведением Мировой теннисной лиги, прошедшей с огромным успехом.

Председатель Мировой лиги падел-тенниса Раджеш Банга сказал:

Наша цель состоит в том, чтобы внедрить инновации и объединить спорт мирового уровня с развлечениями, чтобы подарить болельщикам уникальные впечатления. После успеха Мировой теннисной лиги и невероятного роста популярности, который мы наблюдаем у падел-тенниса, особенно на региональном уровне, мы рады выполнить обещание о проведении еще одного колоссального события.

Генеральный секретарь Дубайского спортивного совета Саид Хареб отметил:

Мировая лига по падел-теннису повысит популярность спорта как на местном, так и на глобальном уровне благодаря тому, что местные и иностранные игроки будут демонстрировать свои таланты, используя правила и стандарты турниров, а также укрепляя взятое нами обязательство по работе над ростом популярности и развитием спорта, вызывая у жителей и гостей интерес к занятиям активными видам спорта. Мы верим, что Мировая лига падел-тенниса привлечет больше талантов в наши края.

В падел-теннис играют пара на пару на специальном корте с ограждениями размером 20 на 10 метров, разделенном сеткой. Из-за малых размеров корта теннисисты не так сильно устают, а потому на корт выходят игроки от мала до велика.