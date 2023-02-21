Опубликовано: 22:00, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Последний коммерческий производитель шапок из овечьей шерсти "лаббадех" живет в ливанских горах и жалуется, что дохода от торговли головными уборами недостаточно для выживания, так как в стране продолжается экономический кризис.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал, что в Ингушетии открылись курсы золотошвей, а в Дагестане стартовал проект "Доступное ремесло" для людей с ОВЗ.

Высоко в скалистых горах Ливана живет шляпник Юссеф Акики. Это один из последних ремесленников, практикующих тысячелетнее искусство изготовления традиционных теплых шерстяных шапок, которые когда-то использовались для защиты от зимней стужи, пишет Al-Monitor. Акики считает, что он может быть последним коммерческим производителем шапок из овечьей шерсти "лаббадех" - название происходит от арабского "войлок" или "лабд" - водонепроницаемая и теплая шапка белого, серого, коричневого или черного цвета. "Старейшины деревни сами делают лаббадех", - говорит 60-летний Акики. Он живет в заснеженной деревне Храджель, расположенной на высоте более 1200 метров в горах недалеко от средиземноморского побережья Ливана.

Творческий процесс

Изготовление шапки – процесс творческий. После сушки овечьей шерсти на солнце, ее формируют ее водой и алеппским мылом, в состав которого входят оливковое масло и экстракт лаврового листа, чтобы затем руками превратить ее в войлок. "Это помогает шерсти сжиматься, она становится податливой, как тесто", - говорит Акики, показывая свои руки, огрубевшие с годами работы. По его словам, это медленный процесс, который позволяет ему создавать "максимум три шапки за один день".

Уже не для носки

Хотя эти шапки практичные и теплые, сегодня их мало кто носит. Их покупают в основном туристы или ливанцы, ностальгирующие по своему детству - не для того, чтобы носить.

Государство должно гарантировать нам рынки сбыта и места для выставок

- отметил ремесленник.

Ливийский кризис

Из-за экономического кризиса, охватившего Ливан в последние годы, Акики также приходится работать фермером, так как дохода от торговли головными уборами недостаточно для выживания. По данным ООН, из-за экономических потрясений в Ливане многие с трудом пытаются свести концы с концами, а уровень бедности достиг 80% населения.

Дизайн

Акики считает, что дизайн "лаббадех" происходит от шапок, которые носили древние финикийцы, хотя они были "более удлиненным". Чтобы привлечь больше клиентов, он экспериментирует с более современным дизайном и, чтобы сохранить свои навыки, обучает своих племянников старинному ремеслу.