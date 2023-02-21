Опубликовано: 19:11, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Самолеты "Аэрофлота" с конца мая начнут летать между Москвой и Измиром. Рейсы будут совершаться с частотой четыре раза в неделю на самолетах Boeing 737. Первый полет запланирован на 27 мая, продажа билетов уже открыта.

"Аэрофлот" к лету откроет рейсы из Москвы в турецкий Измир, сообщили в авиакомпании.

Хотя первый полет состоится в субботу 27 мая, но билеты купить можно уже сейчас.

Летать между точками маршрута будут лайнеры Boeing 737.

Рейсы будут выполняться каждые понедельник, среду и пятницу, а также субботу, то есть четыре раза в неделю.

Время вылета и прилета

Из Москвы самолет будет вылетать в 8 утра, в Измире он будет почти через пять часов, в 12.50. Обратно самолет отправляется в 14.20, соответственно, в столицу он прилетит в 19.10. Время указано местное, впрочем, в Измире и Москве оно совпадает.

Новые рейсы "Аэрофлота"

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", с 5 марта "Аэрофлот" запускает рейсы из Москвы в Гянджу. Желающие смогут воспользоваться ими раз в неделю, по воскресеньям.

Кроме того, авиакомпания намерена на лето увеличить частоту полетов в Сочи: 26 марта попасть туда можно будет из 11 городов России. Отметим, что город-курорт сейчас фактически стал транспортным хабом для Юга России, аэропорты которого закрыты с момента начала СВО, то есть почти год.