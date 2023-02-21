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Астана осталась без света

Астана осталась без света
В Астане произошло частичное отключение электричества. В частности, свет погас в посольстве России в Казахстане. В настоящее время электроснабжение восстановлено.

Электроснабжение было частично приостановлено  в Байконурском и Сарыарскинском районах Астаны.

По данным ТАСС, без электричества остался проспект Республики - исторический центр этой части города.

Кроме того, света нет в районе улицы Бараева. Здесь находится посольство России в Казахстане.  В настоящее время электроснабжение восстановлено. В настоящее время происходит расследование причин случившегося.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что свет пропадал одновременно в семи областях Казахстана.

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