Опубликовано: 19:03, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Астане произошло частичное отключение электричества. В частности, свет погас в посольстве России в Казахстане. В настоящее время электроснабжение восстановлено.

Электроснабжение было частично приостановлено в Байконурском и Сарыарскинском районах Астаны.

По данным ТАСС, без электричества остался проспект Республики - исторический центр этой части города.

Кроме того, света нет в районе улицы Бараева. Здесь находится посольство России в Казахстане. В настоящее время электроснабжение восстановлено. В настоящее время происходит расследование причин случившегося.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что свет пропадал одновременно в семи областях Казахстана.