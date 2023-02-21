В Астане произошло частичное отключение электричества. В частности, свет погас в посольстве России в Казахстане. В настоящее время электроснабжение восстановлено.
Электроснабжение было частично приостановлено в Байконурском и Сарыарскинском районах Астаны.
По данным ТАСС, без электричества остался проспект Республики - исторический центр этой части города.
Кроме того, света нет в районе улицы Бараева. Здесь находится посольство России в Казахстане. В настоящее время электроснабжение восстановлено. В настоящее время происходит расследование причин случившегося.
Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что свет пропадал одновременно в семи областях Казахстана.