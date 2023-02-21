Опубликовано: 19:00, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Сейчас Бруней одна из самых маленьких стран мира, но когда-то Брунейская империя контролировала большую часть региона. Также Бруней был какое-то время британской колонией, и до сих пор там хорошо говорят по-английски.

Если Бруней покажется вам слишком далеким, можно долететь до Узбекистана. Ранее "Вестник Кавказа" писал, сколько стоит тур в Узбекистан на весну.

Бруней - небольшая и малоизвестная для россиян страна в Юго-Восточной Азии, расположенная на одном из крупнейших островов мира Борнео. Большая часть территории принадлежит Индонезии принадлежит, а меньшая - разделена между Малайзией и Брунеем, пишет The Travel

.Что нужно знать о Брунее

Туристическая инфраструктура здесь пока не слишком развита, поскольку большая часть страны покрыта тропическими лесами.

Бруней разделен на две части малайским штатом Саравак. Отделенная часть Брунея под названием Тембуронг соединена с основной территорией самым большим мостом в Юго-Восточной Азии. Население Тембуронга составляет всего около 11 тысяч человек, но там действительно красиво.

Население Брунея около 460 тысяч человек.

Столица Бандар-Сери-Бегаван - крупнейший город страны.

Язык малайский. Также широко распространен английский.

Форма правления - абсолютная монархия. В Брунее правит султан.

Один брунейский доллар = 56 рублям.

Как добраться

Основной способ добраться до Брунея - на самолете. У страны есть собственный национальный перевозчик Royal Brunei Airlines, который обслуживает 22 направления в Азии, на Ближнем Востоке, в Австралии и Европе. До Брунея можно добраться на автомобиле из других частей Борнео. Россиянам для поездки в Бруней визы не нужны, если поездка не превышает 14 дней.

Где поселиться

Чтобы увидеть большинство достопримечательностей Брунея, потребуется всего пара дней. При желании в стране можно побыть и подольше. Тогда есть смысл остановиться в бунгало в джунглях.

Что посмотреть и чем заняться

Мало кто планирует поездку в Юго-Восточную Азию только для того, чтобы посетить Бруней, но в рамках поездки по региону это отличный вариант. В Брунее не так много развлекательных заведений, а продажа алкоголя запрещена. При этом атмосфера в стране спокойная и гостеприимная, а брунейцы тепло относятся к иностранцам.

В джунглях есть возможности для пеших прогулок. В Брунее постарались сохранить большую часть своих тропических лесов, так что ими покрыты около трех четвертей страны. Но посетителям, как правило, требуется гид, поэтому походы следует организовывать заранее. Джунгли Брунея славятся носатыми обезьянами. На Борнео можно также увидеть орангутангов.

В Брунее можно посетить деревни на воде (они расположены недалеко от столицы, так что их легко найти), а также уличные рынки, в том числе ночные.

Две национальные мечети Брунея

Самые яркие достопримечательности Брунея - две национальные мечети - мечеть Омара Али Сайфуддина и мечеть Джейм Аср Хассанал Болкиах. Их стоит посетить независимо от того, видели ли вы другие мечети. По состоянию на февраль 2023 года немусульманам не разрешается заходить в сами мечети, но можно находиться на территории.

Мечеть Омара Али Сайфуддина была создана под влиянием архитектуры династии Великих Моголов. Эта мечеть может вместить около 3 тысячи прихожан, а ее купол покрыт чистым золотом. Полы и колонны сделаны из итальянского мрамора. Одна из самых живописных мечетей в Азиатско-Тихоокеанском регионе расположена на берегу озера в нескольких минутах ходьбы от центра города.

Мечеть Джейм Аср Хассанал Болкиах была построена в 1988 году. Это самая большая мечеть страны. Она может вместить около 5000 человек. У этой мечети 29 золотых куполов и четыре массивных минарета, каждый высотой 58 метров.