Опубликовано: 18:27, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Глава Китая Си Цзиньпин посетит Россию. На повестке – призыв к мирным переговорам и недопустимость применения ядерного оружия.

Председатель компартии Китая Си Цзиньпин может в ближайшее время посетить Россию. Цель поездки – поддержка мирных переговоров, а также недопустимость применения ядерного оружия.

Глава компартии Китая Си Цзиньпин намерен в ближайшее время посетить Россию. Об этом пишет ряд мировых СМИ, в том числе, газета The Wall Street Journal.

Уточняется, что конкретные даты пока неизвестны. В то же время источники отмечают, что Си Цзиньпин может посетить страну в апреле или мае.

Планируется, что на повестке его посещения – это призыв к мирным переговорам, и недопустимость применения ядерного оружия.

Ранее «Вестник Кавказа писал о том, что Китай и Иран будут работать над созданием «зеленый торгового коридора».