Транзит грузов через Азербайджан увеличился

Опубликовано: 16:30, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Транзит грузов через территорию Азербайджана возрос на 57%.

Глава Минцифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил об увеличении на 57% транзита грузов через Азербайджан в январе текущего года.

В своем сообщении в Twitter он написал, что объем перевезенных грузов в отчетный месяц составил 843 тыс т (57%). По его словам, если сравнивать прошлогодние показатели, то замечен рост на 306 тыс т

Набиев подчеркнул, что через железную дорогу было перевезено 535 тыс т, а автомобильную – 308 тыс т.

Ранее, как писал "Вестник Кавказа", Набиев провел встречу с главой правительства Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.