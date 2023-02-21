Опубликовано: 15:16, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Линн Трейси была сегодня вызвана в российский МИД, там ей ждал демарш в связи с ростом вовлеченности США в конфликт на Украине. Также послу заявили, что Штаты не должны мешать расследованию взрывов на «Северных потоках».

Российский МИД во вторник вызвал посла США Линн Трейси, ей устроили демарш в связи с новым витком вовлеченности Вашингтона в конфликт на Украине, а также напомнили, что США не должны препятствовать расследованию диверсий на «Северных потоках».

МИД РФ сообщает, что демарш послу был связан с растущей вовлеченностью США в конфликт на Украине.

Кроме того, в ведомстве заявили Трейси, что от США ожидаются объяснения по поводу взрывов на "Северных потоках". Также МИД России призвал США не чинить препятствий объективному расследованию диверсии.

Напомним, новый американский посол прибыла в Москву 23 января этого года. Спустя три недели посольство посоветовало гражданам США как можно скорее покинуть Россию.

Ранее «Вестник Кавказа» писал, что американские журналисты считают, что за взрывами на газопроводах стоят США, водолазы установили взрывчатку еще летом.