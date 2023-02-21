Опубликовано: 14:22, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Власти Узбекистана приняли решение после нового землетрясения направить в Сирию гуманитарную помощь. Самолеты доставят одежду, одеяла, сухофрукты и консервы.

В Сирию во вторник будет доставлен гуманитарный груз из Узбекистана, поставка будет включать необходимые вещи, например теплую одежду и продукты питания.

Поставка осуществляется по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Вес гуманитарной помощи составляет 50 тонн, Узбекистан направляет пострадавшему сирийскому населению одеяла и подушки, теплую одежду, продукты, в том числе сухофрукты, каши для детей, консервы, а также бытовую технику.

Груз будет сопровождаться сотрудниками МЧС Узбекистана.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о помощи Сирии, направляемой из Чечни.