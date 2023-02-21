Опубликовано: 13:52, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

На ряде дорог Грузии действуют ограничения из-за неблагоприятных погодных условий. В частности, движение ограничено на трассах Тбилиси-Сенаки-Леселидзе и Мцхета-Степанцминда-Ларс

В настоящее время на дорогах Грузии действуют ограничения в связи с неблагоприятными погодными условиями, информирует Департамент автомобильных дорог стран.

Там отметили, что на 132-163 км участке трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе вновь доступно движение для транспорта с прицепом и полуприцепом.

На участке Млета-Гудаури трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановили движение для всех автомобилей, а на участке Гудаури-Коби этой же дороги действует запрет для движения всех видов транспорта.

Из-за снегопада и гололеда 30-186 км участке (Джвари-Ушгули) дороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили невозможно проехать транспорту с прицепом и полуприцепом, а также автобусам с вместимостью более 30 мест. Легковым автомобилям разрешили движение, но для этого им необходимо использовать противоскользящие цепи. На 1-30 км участке (Зугдиди-Джвари) движение автотранспорта свободное.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в течение этого года планируется завершить строительство тоннеля Квешети-Коби, объездного пути участка Коби-Гудаури, где часто возникает опасность схода лавин.