Опубликовано: 13:18, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Девочку, которая родилась в Сирии под завалами здания, удочерили родственники. Ее мать умерла вскоре после родов.

Новорожденная девочка, появившаяся на свет сразу после землетрясения и найденная под обломками возле тела матери, обрела дом, ее удочерила родная тетя, пишет BBC News.

Взять к себе девочку хотели многие. Тест ДНК помог выбрать новых родителей для ребенка, ими стали тетя и дядя новорожденной в Джиндайрисе, в провинции Идлиб.

Девочка выжила чудом, она находилась под завалами более 10 часов. В больнице сообщали о ее тяжелом состоянии, многочисленных синяках и порезах. Назвать ребенка решили в честь матери - Афраа. У женщины вскоре после мощного землетрясения начались схватки. После родов она скончалась. Также погибла вся остальная семья - отец семейства и четверо детей.

Сейчас девочку выписали из больницы. У нее уже есть младшая сестра, приемная мать Афры родила через три дня после землетрясения.

Ранее «Вестник Кавказа» писал, что российские спасатели, работавшие на завалах в пострадавших регионах Турции и Сирии, вернулись домой.