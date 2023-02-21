Опубликовано: 12:49, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Экспорт казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан не может начаться. Землетрясения в Турции повредили терминал Джейхан.

Крупнейшее нефтедобывающее предприятие Казахстана «Тенгизшевройл» из-за последствий землетрясений в Турции не смогло начать пробные поставки по нефтепроводу БТД.

Землетрясение в Турции затронуло терминал в Джейхане, поэтому предприятие не может начать экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, маршрут сейчас не работает, пояснил управляющий директор «Тенгизшевройл» Кевин Лайон.

Отметим, что на месторождение Тенгиз приходится треть нефтедобычи в Казахстане.

Протяженность БТД превышает 1,7 тыс км, из них основная часть, почти 1,1 тыс км, пролегает по территории Турции. За прошлый год трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан поставил на мировые рынки более 224,4 млн баррелей сырой нефти.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что по трубопроводу БТД поставки нефти из Казахстана хочет нарастить компания BP. При этом существуют ограничения на использование нефтепровода.