Опубликовано: 11:56, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Российские спортсменки в марте приедут в Иран, чтобы принять участие в соревнованиях по тяжелой атлетике. По прилету в Исламскую Республику им раздадут хиджабы.

В аэропорту в Иране выдадут хиджабы тяжелоатлеткам из России, которые прилетят в страну для участия в турнире Noruzgah Olympiad, информирует Федерация тяжелой атлетики Исламской Республики.

Соревнования начнутся 10 марта и продлятся до 14 числа. В них будут участвовать исключительно женщины.

В федерации отметили, что ношение хиджаба представительницами прекрасного пола является обязательным условиям для участия в турнире.

Ранее сообщалось, что вопрос участия российских спортсменок в соревнованиях в Иране пока остается открытым.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в феврале министерства спорта России и Ирана заключили меморандум о развитии спортивного сотрудничества.