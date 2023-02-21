Опубликовано: 11:56, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В России за минувшие сутки подтвердили 11 277 новых случаев COVID-19 – это почти на 800 случаев меньше, чем накануне. Болезнь понемногу сдает позиции, причиной этого могут стать аномальные февральские холода, установившиеся во многих российских регионах.

Число новых случаев заболевания коронавирусом третьи сутки продолжает снижаться – за минувшие сутки заболели лишь 11 277 россиян, и то почти на 800 случаев меньше, чем накануне. Выздоровели за сутки 13 994 человека, что на 66,6% больше, чем сутками ранее, следует из официальной статистики.

За минувшие сутки в стране значительно выросло число госпитализированных – болезнь уложила на больничные койки 1830 человек, что на 186,4% больше, чем накануне.

Больше всего случаев болезни выявили за сутки в Москве - 1 821, в Петербурге заболели 1 263 человека, в Московской области всего 53 новых пациента. А вот на Кубани почти двукратный рост с 87 до 147 человек, в Ставропольском крае – 48 заболевших, в Крыму - 34. В Дагестане COVID-19 диагностирован у 10 человек, в Кабардино-Балкарии - 32 новых случая заболевания, в Адыгее новых заболевших нет, в Карачаево-Черкесии – 36 новых пациентов, в Чечне таковых тоже нет, как и в Северной Осетии, а в Ингушетии заболевание выявили у двоих жителей.

Всего в стране с начала пандемии коронавирус подтвердился 22 189 988 раз, за сутки от болезни умерли 38 человек, с начала пандемии – 395 867 человек.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что рост заболевания начался с середины февраля: первый антирекорд в новом году он поставил 15 февраля, достигнув свыше 13,4 тыс инфицированных человек за сутки.