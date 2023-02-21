Число новых случаев заболевания коронавирусом третьи сутки продолжает снижаться – за минувшие сутки заболели лишь 11 277 россиян, и то почти на 800 случаев меньше, чем накануне. Выздоровели за сутки 13 994 человека, что на 66,6% больше, чем сутками ранее, следует из официальной статистики.
За минувшие сутки в стране значительно выросло число госпитализированных – болезнь уложила на больничные койки 1830 человек, что на 186,4% больше, чем накануне.
Больше всего случаев болезни выявили за сутки в Москве - 1 821, в Петербурге заболели 1 263 человека, в Московской области всего 53 новых пациента. А вот на Кубани почти двукратный рост с 87 до 147 человек, в Ставропольском крае – 48 заболевших, в Крыму - 34. В Дагестане COVID-19 диагностирован у 10 человек, в Кабардино-Балкарии - 32 новых случая заболевания, в Адыгее новых заболевших нет, в Карачаево-Черкесии – 36 новых пациентов, в Чечне таковых тоже нет, как и в Северной Осетии, а в Ингушетии заболевание выявили у двоих жителей.
Всего в стране с начала пандемии коронавирус подтвердился 22 189 988 раз, за сутки от болезни умерли 38 человек, с начала пандемии – 395 867 человек.
Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что рост заболевания начался с середины февраля: первый антирекорд в новом году он поставил 15 февраля, достигнув свыше 13,4 тыс инфицированных человек за сутки.