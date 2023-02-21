Опубликовано: 11:25, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Глава компании "Росатом" Алексей Лихачев совершит визит в Турцию, где обсудит реализацию проекта по строительству АЭС "Аккую".

Планируются поездка в Турцию и встреча с руководством страны, также состоится посещение АЭС "Аккую", где сейчас идут строительные работы, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Он отметил, что последние стихийные бедствия, потрясшие Турцию, никак не повлияли на строительство объекта. По его словам, АЭС "Аккую" избежала какие-либо повреждения и падения темпа строительных работ, не считая отвлечения техники.

Лихачев подчеркнул, что помощь пострадавшим от стихийного бедствия стоит выше сроков завершения проекта.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о возможном строительстве Россией атомной электростанции в Казахстане