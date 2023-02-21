Опубликовано: 11:23, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня утром в центре столицы Афганистана снова прогремел взрыв – мощный заряд взорвался рядом с одной из кабульских мечетей, судя по всему, это очередной террористический акт, пишет газета Hasht-e Subh.

По данным афганской газеты Hasht-e Subh, ссылающейся на местные источники, в 10:40 по местному времени (09:10 мск) недалеко от мечети в центре Кабула раздался мощный взрыв.

Каковы его последствия, представители местной администрации пока не сообщают. Подробности происшествия выясняются, передает ТАСС.

В последнее время в провинциях Афганистана, а также в столичном регионе страны, все чаще гремят взрывы, жертвами которых становятся и чиновники нового правительства страны, и мирные жители. Последний из них произошел в одном из западных районов Кабула вечером 30 января.