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В центре Кабула снова прогремел взрыв

В центре Кабула снова прогремел взрыв
Сегодня утром в центре столицы Афганистана снова прогремел взрыв – мощный заряд взорвался рядом с одной из кабульских мечетей, судя по всему, это очередной террористический акт, пишет газета Hasht-e Subh.

По данным афганской газеты Hasht-e Subh, ссылающейся на местные источники, в 10:40 по местному времени (09:10 мск) недалеко от мечети в центре Кабула раздался мощный взрыв.

Каковы его последствия, представители местной администрации пока не сообщают. Подробности происшествия выясняются, передает ТАСС.

В последнее время в провинциях Афганистана, а также в столичном регионе страны, все чаще гремят взрывы, жертвами которых становятся и чиновники нового правительства страны, и мирные жители. Последний из них произошел в одном из западных районов Кабула вечером 30 января.

Рядом с посольством РФ в Кабуле прогремел взрыв

Рядом с посольством РФ в Кабуле прогремел взрыв

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