Опубликовано: 7:50, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня утром валютные торги на Московской бирже снова стартовали с ослабления рубля – доллар и евро снова пошли в рост, немного ослаб только юань.

Рубль снова помаленьку сдает позиции, отвоеванные накануне – сегодня утром на старте торгов на Московской валютной бирже курс доллара к рублю вырос на 5 копеек и составил 74,55 рубля.

Вслед за долларом вверх устремился и евро, причем показал более внушительный рост - на 26,5 копейки, до 79,89 рубля, передает ТАСС.

А вот китайская валюта немного подешевела в цене, хотя потеряла и немного – всего одну копейку, сейчас она стоит 10,86 рубля.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", накануне на старте торгов курс доллара по отношению к рублю упал до 73,86 рубля, европейская валюта также продемонстрировала падение до 78,72 рублей.