РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Рубль слабеет на открытии торгов на Московской бирже

Рубль слабеет на открытии торгов на Московской бирже
Сегодня утром валютные торги на Московской бирже снова стартовали с ослабления рубля – доллар и евро снова пошли в рост, немного ослаб только юань.

Рубль снова помаленьку сдает позиции, отвоеванные накануне – сегодня утром на старте торгов на Московской валютной бирже курс доллара к рублю вырос на 5 копеек и составил 74,55 рубля.

Вслед за долларом вверх устремился и евро, причем показал более внушительный рост - на 26,5 копейки, до 79,89 рубля, передает ТАСС.

А вот китайская валюта немного подешевела в цене, хотя потеряла и немного – всего одну копейку, сейчас она стоит 10,86 рубля. 

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", накануне на старте торгов курс доллара по отношению к рублю упал до 73,86 рубля, европейская валюта также продемонстрировала падение до 78,72 рублей.

Евро на открытии торгов Мосбиржи преодолел планку в 80 рублей

Евро на открытии торгов Мосбиржи преодолел планку в 80 рублей

Новости Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
945 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version