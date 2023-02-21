Зачем Катару Азиатские игры-2030

Опубликовано: 7:00, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Турнир 2030 года станет вторыми Азиатскими играми, которые пройдут в Катаре, вторыми на Аравийском полуострове и первыми из двух подряд Азиатских игр, которые будут проводиться в этом регионе.

Ранее "Вестник Кавказа" отмечал, что участие россиян в Азиатских играх покажет Азии и всему остальному миру, что Россия – это Евразия, страна, объединяющая в себе два континента.

Согласно указу эмира Катара, в стране создается создан организационный комитет, который займется подготовкой к Азиатским играм 2030 года. Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани издал директиву всего через несколько месяцев после того, как Катар успешно провел чемпионат мира по футболу 2022 года, организацией которого занимался Верховный комитет по проведению и наследию, пишет Doha News. Азиатские игры укрепят позиции Катара как места проведения важных спортивных мероприятий.

Азиатские игры

Спустя 24 года после проведения Азиатских игр в 2006 году столица Катара вновь примет у себя мощное спортивное мероприятие.

Доха была избрана городом-организатором Азиатских игр 2030 года на Генеральной ассамблее Олимпийского совета Азии (ОСА) 16 декабря 2020 года в столице Омана, городе Маскат.

Во время отбора на проведение Игр кандидатура Дохи обошла своего единственного соперника - Эр-Рияд из Саудовской Аравии. При восьми воздержавшихся Доха получила 27 голосов, в то время как Эр-Рияд получил только 10 голосов.

Турнир 2030 года станет вторыми Азиатскими играми, которые пройдут в Катаре, вторыми на Аравийском полуострове и первыми из двух подряд Азиатских игр, которые будут проводиться в этом регионе. Следующие Азиатские игры должны пройти в Эр-Рияде в 2034 году.

Доха станет четвертым городом, дважды проводившим мероприятие. Большая часть инфраструктуры, которая была построена как для Азиатских игр, так и для Чемпионата мира по футболу в 2022 году, будет задействована во время предстоящего мероприятия.

ЧМ по футболу

Катар прославился после успешного проведения Чемпионата мира по футболу в конце прошлого года, собрав миллионы футбольных болельщиков, которые приехали поддержать свои любимые команды на турнире. Согласно опросу BBC, Чемпионат мира в Катаре был признан очень успешным и назван лучшим турниром за последнее столетие. Болельщики, приехавшие в государство Персидского залива, высоко оценили, в частности, безопасное проведение турнира.