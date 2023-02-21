Почему Ближний Восток интересует индонезийцев

Опубликовано: 3:00, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

При индонезийских университетах появляются группы студентов, которые регулярно встречаются для обсуждения вопросов, связанных с арабскими странами, помогают друг другу с уроками арабского языка, а также организуют публичные мероприятия, знакомящие с Ближним Востоком широкую общественность.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что ислам мог появиться в Индонезии благодаря азербайджанцу.

Как только студентка университета Паджаджаран в индонезийском Бандунге Закиятуль Фикрия поняла, насколько арабский язык повлиял на ее родной, она заинтересовалась Ближним Востоком. Фикрия присоединилась к программе по арабской литературе в своем кампусе, чтобы исследовать с помощью языка глубокую связь между своей страной и Ближним Востоком, пишет Arab News.

Мне интересно узнать о влиянии языка и о том, как он связан с распространением ислама в Индонезии. Точка соприкосновения между Индонезией и арабским миром - это языки, то, как индонезийский язык впитал слова из арабского

- говорит студентка.

Фикрия стала членом HIMASA, студенческого совета арабской литературы в кампусе, который служит местом для обсуждения всего, что связано с Ближним Востоком. "Мы все в этом сообществе, из-за нашего интереса к арабской культуре", - сказал 21-летний Мохаммед Хафиз, который занимается внешними делами совета.

Всякий раз, когда мы встречаем тех, кто незнаком с арабским миром, мы стараемся как можно больше о нем рассказать

- говорит студентка 19-летняя Камила Сябина.

В октябре в Бандунге пройдет фестиваль арабских культур, и сейчас студенты заняты его организацией. Но некоторые, например 20-летний Мохаммед Тохари, уже планируют взаимодействие с арабским миром на много лет вперед.

Я хочу министром иностранных дел Индонезии, поэтому работаю над тем, чтобы получить более глубокое представление об арабском мире. Мы изучаем не только Коран или хадисы, но также культуру, литературу и мыслителей арабского мира

- говорит Тохари.

21-летний Албигани Алан следит за событиями на Ближнем Востоке и отношениями между арабскими странами:

Дипломатия в арабском мире представляет большой интерес, особенно когда речь идет о конфликтах… Это пробудило во мне интерес к арабскому миру, так что я могу лучше узнать о том, что происходит на самом деле. Участвуя в этой программе по изучению арабской литературы, я думаю, что найду ответы.