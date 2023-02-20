Опубликовано: 21:35, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

На границе Сирии и Турции не прекращается череда афтершоков после мощного землетрясения, произошедшего 6 февраля, которое унесло десятки тысяч человеческих жизней – сегодня вечером там было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 6,3.

Сегодня вечером на границе Турции и Сирии рядом с турецкой Антакьей произошло мощное землетрясение, затронувшее и провинцию Хатай – его магнитуда по последним данным составила 6,4, говорится в сообщении европейских сейсмологов.

Сведения о эпицентре разнятся

Землетрясение произошло в 20:04 мск на глубине двух километров, на удалении в 75 км от сирийской Латакии, однако толчки ощущались не только в Сирии, но и в Ливане, Израиле и на Кипре, передает РИА Новости со ссылкой на турецкий телеканал CNN Turk.

Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий уточнило, что землетрясение произошло в районе Дейне в провинции Хатай, оно сопровождалось очень сильными толчками, есть разрушения.

О землетрясении сообщило и сирийское информационное агентство САНА – в его информации говорится, что подземные толчки ощущались еще в ряде регионов страны.

Есть ли жертвы и разрушения

Известно также, что в сирийских в городах Эль-Баб и Харим на севере страны есть обрушения зданий и пострадавшие, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на свои источники. Турецкий телеканал A Haber сообщает о полном отключении электричества в турецкой провинции Хатай и о разрушениях зданий.

Сообщений о жертвах пока не поступало.

Напомним, сегодня провинцию Хатай посещал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что по данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции число афтершоков в Турции с момента мощных землетрясений за 12 дней достигло 6 040.