Опубликовано: 20:59, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Под новые санкции Великобритании попали восемь граждан Ирана, сообщает МИД королевства. Рестрикции затрагивают нескольких судей и командиров КСИР.

Великобритания внесла в санкционный список по Ирану нескольких судей и командиров КСИР, сказано на сайте министерства иностранных дел королевства.

Под ограничительные меры попали председатели революционных судов Ирана, генерал и двое заместителей командиров КСИР, губернатор провинции Систан и Белуджистан и глава области Сенендедж. Всего в санкционный список добавили 8 человек.

В ведомстве пояснили, что указанные лица причастны к нарушениям прав человека во время недавних подавлений протестов в Исламской Республике.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее сегодня санкции в отношении Ирана ввел Европейский союз. Под них попали 32 человека и 2 компании. Евросоюз также призвал своих граждан отказаться от посещения Ирана.

В прошлом году в Иране за "неправильное" ношение хиджаба задержали 22-летнюю местную жительницу Махсу Амини. Из участка девушку доставили в больницу, где она впоследствии скончалась. После этого в стране вспыхнули массовые акции протеста.