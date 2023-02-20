Опубликовано: 22:00, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Бали завоевал славу курортного рая, благодаря потрясающей природе, великолепным пляжам и притягательной культуре. Здесь есть на что посмотреть и чем заняться: посетить множество храмов, насладиться духовным отдыхом или просто отдаться на волю приключений.

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Один из лучших способов подготовиться к незабываемому путешествию на Бали - это выбрать правильное время для посещения, пишет The Travel

Пик туристического сезона

Высокий сезон на Бали длится с июня по август, это самое оживленное время года. В Индонезии эти месяцы скорее считаются зимними, но для посещения острова в Малайском архипелаге - это идеальное время. Путешественники, которые не против компании на пляжах и пробок на дорогах, вполне могут исследовать Бали в пик сезона. Самые засушливые месяцы с комфортной температурой воздуха - это июль и август. Хотя местным жителям эти месяцы кажутся холодными из-за редких дождей, для любителей теплой сухой погоды - это лучшее время.

Для тех, кто хочет избежать толп и высоких цен на проживание и перелеты, выбор летних месяцев для посещения Бали может стать неудачным. В это время на остров стекаются большое количество туристов, к тому же дети не ходят в школу, поэтому лето обычно выбирают для семейных поездок. В этот период становится непросто найти жилье, особенно по приемлемым ценам. Лучше всего в этом случае будет забронировать жилье заранее, до того, как займут большую часть свободных вилл и номеров. Вот некоторые из событий, на которые стоит обратить внимание при посещении Бали в разгар сезона: Балийский фестиваль искусств (июнь-июль) и день независимости Индонезии (31 августа).

Почему это лучшее время для посещения : хорошая погода для осмотра достопримечательностей и пребывания на свежем воздухе.

: хорошая погода для осмотра достопримечательностей и пребывания на свежем воздухе. Почему это худшее время для посещения: слишком много туристов, высокие цены.

Бронируйте проживание и перелет как минимум за два месяца до поездки, чтобы не остаться без жилья или не переплатить на 30% или 50%.

Когда ехать на Бали, если бюджет ограничен

Низкий сезон на Бали длится с марта по май - это самое дешевое время для посещения, но погода может быть дождливой. Одно из преимуществ поездки в это время - более выгодные предложения по перелетам и проживанию. Январь и февраль также вполне доступные месяцы для посещения из-за дождей, поэтому можно не бояться столпотворения на пляжах. Самый дождливый месяц на Бали - январь. В это время удобно изучать такие популярные достопримечательности как Убуд и пещера Гоа Гаджа, потому что в разгар сезона там не миновать очередей.

Когда на Бали меньше всего туристов

Бали принимает наименьшее количество туристов с середины января по июнь. В ноябре и декабре на острове проходит множество событий, праздников и фестивалей, но в целом на острове довольно спокойно примерно до июля, когда начинается пик туристического сезона. В этот период погода обычно мягкая, а с января по март довольно дождливая. С июня приток туристов на остров начинает расти.

Лучшее время для хайкинга

Если вы выбираете время для хайкинга на Бали, то лучше приезжать до начала сезона дождей. С апреля по октябрь лучшее время для пеших прогулок. Сезон дождей также может подойти для хайкинга, но в таком случае отдыхающим придется проверять погоду по нескольку раз за день. Если вы приезжаете исключительно для прогулок пешком или посещения пляжа, то сезон дождей лучше не выбирать. Самый популярный пешеходный маршрут на острове ведет к горе Батор высотой 1717 метров. Лучшее время для подъема - с мая по сентябрь.

Так когда лучше всего ехать Бали?

Оптимально лучшее время для посещения Бали - середина-конец марта, апрель и май. Идеальное сочетание хорошей погоды, не такого большого притока туристов и более выгодных цен на проживание и перелеты.

10 вещей, которые нужно знать перед поездкой на Бали

Бали - прекрасный выбор для отдыха, поскольку здесь каждый сможет найти что-то для себя, но прежде чем планировать поездку необходимо учитывать некоторые факторы.

Дресс-код. Некоторые считают, что на Бали можно везде ходить в пляжной одежде, однако на самом деле это не совсем так. Во многих барах, ресторанах и даже клубах действует дресс-код. Таким образом, планируя поездку на Бали, стоит положить в чемодан несколько вещей более подходящего стиля. Кроме того, перед посещением места всегда можно позвонить или написать владельцам с вопросом, есть ли у них дресс-код.

Дожди. При планировании поездки стоит учитывать возможность дождей. Тех, кто приезжает на Бали в межсезонье, скорее всего, настигнут дожди. Самые дождливые месяцы - это январь, февраль и октябрь.

Действующие вулканы. Бали примечателен не только множеством курортных зон, на острове есть действующие вулканы. Один из балийских вулканов называется Батур, причем это один из самых активных вулканов в Индонезии, который извергается каждые несколько лет.

Пробки на дорогах. Про Бали можно рассказать много удивительных фактов, но не все они могут не понравиться приезжающим туда туристам. Здесь более чем оживленное движение. За счет того, что пробки на Бали бывают не только в час пик, есть возможность не успеть куда-то вовремя.

Бродячие собаки. На улицах Бали можно встретить бездомных собак. Туристам следует быть осторожными, так как некоторые из них могут проявлять агрессию.

Чаевые не везде нужны. Во многих небольших балийских ресторанах не принято оставлять чаевые. Но к барам это не относится, так как выручка многих барменов и официантов зависит именно от чаевых.

Придется много ходить. Собираясь на Бали нужно взять с собой удобную обувь, потому что туристы, как правило, много ходят пешком. Кроме того, иногда приходится взбираться по неровным ступеням.

Пиявки. Пиявки на Бали не редкость, но хорошая новость заключается в том, что их можно отпугнуть или по крайней мере защититься от них. От пиявок хорошо защищают носки, а также закрытая обувь или длинные штаны.

Дешевый массаж. Цены на массаж в местных салонах вполне доступные. Кроме того, некоторые спа-салоны расположены в очень красивых местах, так что клиентам предлагают насладиться не только массажем, но и прекрасными видами. Иногда в стоимость уже включены прохладительные напитки, например холодный чай.

Храмы необходимо посещать в закрытой одежде. На Бали более 20 тысяч очень красивых храмов. Но перед поездкой туда стоит подготовить подходящую одежду для посещения культовых мест: закрыты должны быть как плечи, так и предплечья, а также ноги.