Опубликовано: 19:56, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Турции спасли жизни 114 тыс 834 человек, оказавшихся под обломками после землетрясений. Власти страны также приняли решение снести 118 тыс зданий, которые находятся в аварийном состоянии после подземных толчков.

Из-по завалов в Турции, образовавшихся в результате разрушительных землетрясений, спасли 114,834 человека. Об этом сообщил сегодня президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.



Он подчеркнул, что более 118 тыс зданий признаны аварийными, все их снесут.



Турецкий лидер также обратил внимание на то, что поисково-спасательные работы все еще ведутся, и прежде всего в Хатае.



Помимо этого, Эрдоган рассказал, что турецкое руководство рассматривает возможность внести запрет на строительство в зоне землетрясений домой высотой больше 3-4 этажей.

Ранее сегодня стало известно, что Турция завершает спасательные работы на территориях, пострадавших из-за землетрясений.



Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", землетрясения в Турции случились две недели назад. Подземные толчки ощущались также в соседних странах. В Турции их жертвами стали свыше 41 тыс человек, а в Сирии – 5,8 тыс.