Холера и гепатит грозят зонам бедствия в Турции и Сирии

Вспышки опасных инфекций, таких как холера и гепатит А, прогнозирует в пострадавших регионах Турции и Сирии Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
Специалисты из ECDC считают, что в ближайшие 2-4 недели высока вероятность распространения инфекционных болезней - холеры, гепатита А, ротавируса, - в регионах стихийного бедствия в Турции и Сирии. Причиной распространения болезней может стать нехватка чистой воды, плохие санитарные условия, неправильное хранение продуктов и приготовление пищи.
В лагерях, где временно размещены пострадавшие, фиксируется скопление людей, это значит, что также высок риск распространения респираторных заболеваний.
Ранее «Вестник Кавказа» сообщал о том, как трагедия объединила Турцию и Сирию, и какую поддержку им оказал Кавказ.