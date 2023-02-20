Холера и гепатит грозят зонам бедствия в Турции и Сирии

Опубликовано: 17:00, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Холера, гепатит А и ротавирус могут в ближайшее время активно распространяться в Турции и Сирии. В зоне риска регионы, пострадавшие от землетрясения.

Вспышки опасных инфекций, таких как холера и гепатит А, прогнозирует в пострадавших регионах Турции и Сирии Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Специалисты из ECDC считают, что в ближайшие 2-4 недели высока вероятность распространения инфекционных болезней - холеры, гепатита А, ротавируса, - в регионах стихийного бедствия в Турции и Сирии. Причиной распространения болезней может стать нехватка чистой воды, плохие санитарные условия, неправильное хранение продуктов и приготовление пищи.

В лагерях, где временно размещены пострадавшие, фиксируется скопление людей, это значит, что также высок риск распространения респираторных заболеваний.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал о том, как трагедия объединила Турцию и Сирию, и какую поддержку им оказал Кавказ.