Опубликовано: 16:23, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В 2022 году товарооборот между Азербайджаном и ЕС стал рекордным и превысил $27,3 млн. Основная часть азербайджанского экспорта приходится на страны Евросоюза.

Рекордный товарооборот был достигнут Азербайджаном и ЕС в прошлом года, сообщил посол Евросоюза в Баку Петер Михалко, ссылаясь на статистику.

По словам посла, Евросоюз - главный торговый партнер Азербайджана по итогам 2022 года, на ЕС приходятся 52% внешней торговли республики. При этом в Европу идет более 65,5% азербайджанского экспорта. Товарооборот между Азербайджаном и странами ЕС в 2022 году установил исторический рекорд и составил более $27,3 млрд.

Как сообщал ранее «Вестник Кавказа», рекордным стал также товарооборот России и ОАЭ, он вырос на 68%.