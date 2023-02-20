Опубликовано: 15:49, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Минпромторге заявили об увеличении товарооборота между Россией и Эмиратами до рекордных размеров - на 68%.

В Минпромторге заявили об увеличении товарооборота между Россией и Эмиратами до рекордных размеров - на 68%.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о рекордном росте товарооборота между Россией и Арабскими Эмиратами до $9 млрд (+68%).

По его словам, экспортный объем из РФ в Эмираты возрос на 71% (+8,5 млрд), а импортный - до $500 млн (+6%). Он также добавил, что ОАЭ остались на первой строчке в списке государств арабского мира по объему товарооборота с Россией.

Между тем напомним, как писал ранее "Вестник Кавказа", Россия и Азербайджан развивают товарооборот, в 2022 году он увеличился почти на четверть.