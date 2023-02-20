Опубликовано: 12:28, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Процесс репатриации граждан Азербайджана из стран Ближнего Востока осуществлялся через Турцию.

В Азербайджане продолжают оказывать помощь 57 гражданам страны, вернувшимся на родину, и членам их семей, сообщает пресс-служба Агентства соцуслуг при министерстве труда и соцзащиты Азербайджана.

Соцработники и психологи, входящие в группы ведомственных специалистов, общаются с семьями репатриированных и ведут с ними курсы по реабилитации.

В агентстве заявили, что помощь получили свыше 400 репатриантов из Сирии и Ирака. Там же добавили, что процесс репатриации осуществляется через Турцию.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал о том, что из Сирии репатриировали 16 граждан Азербайджана.