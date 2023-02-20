Опубликовано: 11:35, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Коронавирус в России отошел от рекордных показателей, за сутки выявили 12 тыс случаев заболевания. Выздоровели 8,4 тыс пациентов, следует из официальной статистики.

За прошедшие 24 часа в России коронавирусом заразились 12 076 человек. Таким образом, заболеваемость после рекордного скачка опускается второй день подряд.

Больше всего случаев ковид выявили за сутки в Москве - 1 940, в Петербурге заболели 1 412 человек, в Московской области - 191. На Кубани коронавирус подхватили 87 человек, в Ставропольском крае - 73 человека, в Крыму - 38. В Дагестане COVID-19 диагностирован у 15 человек, в Кабардино-Балкарии - 25 новых случаев заболевания, в Адыгее - 10, в Карачаево-Черкесии - 34, в Чечне - 2, в Северной Осетии - 5, в Ингушетии - 3.

Всего в стране с начала пандемии коронавирус подтвердился 22 178 711 раз. Побороть заболевание россиянам удалось 21 513 207 раз, за сутки выздоровели 8 398 пациентов. Госпитализированы 639 человек.

Умерли за сутки 30 инфицированных коронавирусом, за все время пандемия в России убила 395 829 человек.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что в России продолжает активно распространяться не только коронавирус, но и грипп.