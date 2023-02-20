Азербайджан завершил полевые измерения в Губадлы и Зангилане

Опубликовано: 11:14, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Азербайджане в ходе полевых измерений выяснили точную площадь Зангилана и Губадлы, а также площадь территорий, пригодных для проживания в этих районах. О полевых измерениях рассказали в Минэкономики республики.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил, что по итогам прошлого года почти 390 га в освобожденных регионах прошли полевые измерения.

Всего, уточнил Джаббаров, в 2022 году Государственная служба по имущественным вопросам при Минэкономики Азербайджана провела полевые измерения на 568 462 га, большая часть территорий, прошедших измерения - это освобожденные районы, на них пришлось 389 109 га.

Завершены полевые измерения в Зангиланском и Губадлинском районах. Результаты внесены в соответствующие кадастровые системы, написал министр на своей странице в Twitter.

В Зангиланском, Губадлинском, а также Кяльбаджарском районах также состоялись в прошлом году работы по изучению качества земель. Выяснилось, что для проживания в Зангилане пригодны 2,2 тыс га из 71 тыс. Больше половины территории региона (43,5 тыс га) составляют сельскохозяйственные земли.

Ранее «Вестник Кавказа» писал, что к 2026 году в Агдамский район Азербайджана смогут переехать 42 тыс человек, пока территорию делают безопасной и удобной для проживания.