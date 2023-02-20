Спасательные работы в Турции продолжает МЧС Азербайджана

Опубликовано: 10:22, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Две недели работают в Турции спасатели МЧС Азербайджана. Они продолжают искать живых людей под завалами в Хатае и Кахраманмараше.

Азербайджанские спасатели 14-й день продолжают поисково-спасательные операции в наиболее пострадавших от землетрясения регионах Турции.

Работы по поиску жертв и пострадавших, а также по ликвидации последствий стихийного бедствия ведутся в регионах Хатай и Кахраманмараш. На месте заняты спасательные силы быстрого реагирования МЧС Азербайджана. Работы ведутся по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

С начала спасательной операции азербайджанские спасатели извлекли живыми из-под завалов 53 человек. Также были найдены 780 жертв бедствия.

Всего в Турции сообщается более чем о 41 тыс погибших в результате землетрясения, потрясшего регион 6 февраля.

Живых людей спасателям удается находить даже спустя две недели. Накануне в Хатае нашли трех пострадавших.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что в Анкаре высоко оценили помощь Баку. В Кахраманмараше азербайджанских спасателей называют героями.