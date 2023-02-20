Опубликовано: 9:39, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

На Крымском мосту произошло лобовое столкновение, погибли двое. Движение полностью перекрыто уже несколько часов.

Утром в понедельник Крымский мост перекрыт для движения автотранспорта в связи со смертельной аварией, информирует Госавтоинспекция Краснодарского края.

ДТП произошло на мосту по направлению Керчи. По данным Минтранса Крыма, движение транспорта закрыто с 7.25. Участниками ДТП стали три легковых автомобиля, известно о двоих погибших.

Движение транспорта по мосту будет восстановлено в ближайшее время.

Ранее «Вестник Кавказа» писал, что на трассе из Минвод в Кисловодск столкнулись 23 автомобиля. Причиной стало обледенение дорожного полотна.