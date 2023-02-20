На Крымском мосту произошло лобовое столкновение, погибли двое. Движение полностью перекрыто уже несколько часов.
Утром в понедельник Крымский мост перекрыт для движения автотранспорта в связи со смертельной аварией, информирует Госавтоинспекция Краснодарского края.
ДТП произошло на мосту по направлению Керчи. По данным Минтранса Крыма, движение транспорта закрыто с 7.25. Участниками ДТП стали три легковых автомобиля, известно о двоих погибших.
Движение транспорта по мосту будет восстановлено в ближайшее время.
Ранее «Вестник Кавказа» писал, что на трассе из Минвод в Кисловодск столкнулись 23 автомобиля. Причиной стало обледенение дорожного полотна.