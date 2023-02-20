Опубликовано: 7:50, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

На открытии торгов курс доллара по отношению к рублю упал до 73,86 рубля, европейская валюта также продемонстрировала падание до 78,72 рублей.

Согласно данным Мосбиржи, курсы доллара и евро на открытии торгов продемонстрировали снижение. Так, курс американской валюты упали на 42,75 копейки, составив 73,8625 рубля.

Европейская валюта также просела, ее показатели снизились на 57,25 копейки до 78,7275 рублей. Курс китайской валюты упал до 10,731 рубля.

Мнение аналитиков

По данным аналитиков чрезмерное укрепление российской валюты вредно для экономики. Поэтому Центробанк и российский Кабмин постепенно смягчают требование по валютному контролю.

К таким мерам относится, в частности, снижение доли обязательной продажи валютной выручки и возобновление механизма скупки избыточной доли предложения валюты на бирже. На практике, это должно привести к балансировке курсов доллара и евро.

Ранее «Вестник Кавказка» писал о том, что курс евро 18 февраля преодолевал планку в 80 рублей.