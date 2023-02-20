Опубликовано: 7:33, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Одновременно четыре десятка человек заразились коронавирусом в Казахстане. Об этом свидетельствует статистика республиканского Минздрава. В ведомстве зафиксировали плавное снижение числа заболевших.

Сорок человек заразились коронавирусной инфекцией за сутки в Казахстане. Статистические данные привели в Минздраве страны.

Уточняется, что 20 февраля стал вторым днем снижения числа заболевших ковидом. Так, накануне было зафиксировано 63 заболевших ковидом, а 18 февраля коронавирусом заразился 91 человек.

При этом сейчас более 1600 жителей Казахстана продолжают лечиться от заболевания. В больницах с коронавирусом находится 112 заболевших. Из них пять человек в тяжелом состоянии.

Ранее «Вестник Кавказа» приводил статистику заболеваемости коронавирусом в России.