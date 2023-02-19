Опубликовано: 21:52, 19 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Четыре дома обрушились в городе Тебризе в иранской провинции Восточный Азербайджан. В результате ЧП погибли два человека, минимум шесть были ранены, спасательная операция продолжается. Предварительная версия трагедии - взрыв бытового газа.

Обрушение домов произошло в столице иранской провинции Восточный Азербайджан - городе Тебриз, передает IRNA.

Как сообщили в спасательных службах, в общей сложности обвалились четыре дома.

Жертвы и пострадавшие

Пока найдены тела двух погибших, по ходу поисковой операции число жертв может увеличиться.

На данный момент известно также о минимум шести пострадавших.

Причины трагедии

В качестве предварительной версии власти называют взрыв бытового газа.

Землетрясение в Иране

Как сообщал "Вестник Кавказа", в ночь с 28 на 29 января в городе Хой, расположенном в провинции Западный Азербайджан, произошло смертельное землетрясение. Его магнитуда составила 5,9. Жертвами стихийного бедствия стали три человека. Число раненых достигло 1167.

Первой помощь пострадавшим от природного катаклизма оказала Россия. Самолет МЧС РФ отвез в Хой 35 т гуманитарной помощи. Благодарность Москве выразил иранский посол Казем Джалали.